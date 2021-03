Diritti tv, Serie A divisa: il botta e risposta con Sky e Dazn (Di domenica 21 marzo 2021) Quest'oggi, come annuncia il quotidiano, si attende la risposta di De Siervo , mentre quella di Dazn è già giunta mediante una nota: 'I l 99 per cento delle famiglie italiane può dotarsi di una ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 21 marzo 2021) Quest'oggi, come annuncia il quotidiano, si attende ladi De Siervo , mentre quella diè già giunta mediante una nota: 'I l 99 per cento delle famiglie italiane può dotarsi di una ...

