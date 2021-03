Covid, primi piccoli segnali di miglioramento (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante il numero dei contagi e dei morti per Coronavirus sia ancora alto - oggi 20.159 nuovi casi e 300 decessi -, qualche primo piccolo segnale di miglioramento negli ultimi giorni comincia a vedersi. Dal Cts al ministro Roberto Speranza passando per la Fondazione Gimbe infatti si segnala che le restrizioni imposte fino a Pasquetta pian piano stanno dando i propri frutti che dovrebbero essere confermati in maniera più decisa nelle prossime due tre settimane. Il presidente del Cts, Franco Locatelli, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai 3 ha detto: “La circolazione virale è ancora molto alta, però abbiamo anche chiari segnali che c’è un rallentamento della velocità di crescita”. E ha spiegato: “I dati ci dicono che il numero è di 1.400 inferiore a quelli della settimana precedente. Abbiamo inoltre due dati: il numero degli infettati degli operatori ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Nonostante il numero dei contagi e dei morti per Coronavirus sia ancora alto - oggi 20.159 nuovi casi e 300 decessi -, qualche primo piccolo segnale dinegli ultimi giorni comincia a vedersi. Dal Cts al ministro Roberto Speranza passando per la Fondazione Gimbe infatti si segnala che le restrizioni imposte fino a Pasquetta pian piano stanno dando i propri frutti che dovrebbero essere confermati in maniera più decisa nelle prossime due tre settimane. Il presidente del Cts, Franco Locatelli, ospite di “Mezz’ora in più” su Rai 3 ha detto: “La circolazione virale è ancora molto alta, però abbiamo anche chiariche c’è un rallentamento della velocità di crescita”. E ha spiegato: “I dati ci dicono che il numero è di 1.400 inferiore a quelli della settimana precedente. Abbiamo inoltre due dati: il numero degli infettati degli operatori ...

