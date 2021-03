Claudio Baglioni Da noi a ruota libera | “Gli anni più belli sono quelli che viviamo”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 21 marzo 2021) Da quasi 56prosegue con testi e musica, le sue canzonisenza fine, c’è sempre un futuro ma tutto è iniziato quando aveva solo 4(foto). A Da noi aracconta del padre che era un brigadiere dei carabinieri che si dedicava dopo il lavoro alle poesie in rima baciata. Non è figlio d’arte, nessuno della famiglia da cui apprendere la musica ma da piccolissimo aveva già una fisarmonica tra le mani, a 4. La primache gira arriva a 14, suo malgrado partecipò a un concorso perché un suo amico si iscrisse. “Mio padre fece il direttore artistico per me e scelse una canzone che al festival di Sanremo di quell’anno era ...