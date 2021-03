Capello | “La polemica di Pirlo ha un fondo di verità Scudetto? L’ha già vinto l’Inter Conte è il migliore”

(Di domenica 21 marzo 2021) Nelvista rilasciata al Corriere dello Sport, Fabioha commentato gli ultimi avvenimenti riguardanti la Serie A e l’eliminazione delle squadre italiane dalla Champions: “Siamo fuori per mancanza di qualità e semplicità. Resiste la Roma, per fortuna. Il Milan ha pagato un sorteggio sfortunato e le tante assenze, tante e tutte in una volta. Contro qualsiasi altro avversario sarebbe passato“. Su Pep Guardiola: “Gli è venuta voglia di vincere la Champions, per questo ha cambiato il modo di fare calcio soffermandosi sulla fase difensiva. Vuole che Cancelo difenda altissimo, che occupi il centrocampo, perché così ha più spazio per il recupero quando la squadra perde il pallone. I guardiolisti della seconda ora dovrebbero riflettere sull’evoluzione di Pep, sui suoi atteggiamenti. Critico verso gli italiani? Osservo e valuto. Nei quarti di ...

Fabio, ex allenatore e ora opinionista Sky, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del ... SULLE FRASI DI PIRLO - 'Unanemmeno troppo velata, ma dietro unac'è sempre ...1 A tutto Fabio. In una lunga intervista al Corriere dello Sport , l'ex allenatore legge il campionato e ... SULLE FRASI DI PIRLO - 'Unanemmeno troppo velata, ma dietro unac'...Fabio Capello, ex allenatore e ora opinionista Sky ... SULLE FRASI DI PIRLO – “Una polemica nemmeno troppo velata, ma dietro una polemica c’è sempre un fondo di verità. In Italia sono successe cose ...Fabio Capello parla del momento del calcio italiano e dice la sua ... Il 18 maggio misi Maldini centrale, dove non aveva mai giocato, e Panucci a sinistra, 4-0 per noi». POLEMICA CON INTER – «Una ...