Belen | la battuta di Pio e Amedeo a De Martino che fa discutere Gelo in studio Tutti in imbarazzo

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 21 marzo 2021) Pio ecome nel loro stile non risparmiano nessuno. Nel mirino dei comici, ospiti della prima puntata del serale di “Amici” è finito Stefano De, ex marito diRodriguez ora felicemente in attesa della sua seconda figlia con il compagno Antonio Spinalbese. Tra le battute e le risate i due si sono congratulati con Stash, altro giudice del programma che ha avuto da poco una bambina e poi rivolgendosi a Dehanno rinnovato gli auguri aggiungendo: «Anche lui sta per diventare papà». «Santiago avrà un fratellino», esulta, salvo poi essere fermato dal collega mentre incala il. «Ah, non sei tu quello della foto?», facendo riferimento alla somiglianza fisica con il nuovo compagno di. Non è mancato a quel ...