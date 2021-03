Amanti del sole e del bel tempo? Occhio a scoprirsi troppo (Di domenica 21 marzo 2021) Le belle giornata sono dietro l’angolo, anzi stanno per bussare alla porta. Ancora qualche giorno di pazienza e tornerà a splendere il sole, per la felicità degli Amanti del meteo primaverile in piena regola. Attenzione a scoprirsi troppo ad aprile L’Alta Pressione bacerà l’Italia, da Nord a Sud, dispensando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. Sì, avete letto bene, avremo tepori tardo primaverili. Ci si potrà scoprire un pochino, senz’altro, ma Occhio, saremo ad aprile non a giugno. Le sorprese, positive o negative dipende dai punti di vista, sono sempre dietro l’angolo. Sorprese intese come improvvisi peggioramento del tempo, perché siamo pur sempre in Primavera e perché l’Oceano Atlantico si riaffaccerà in Europa. Non solo, stiamo procedendo spediti verso la ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Le belle giornata sono dietro l’angolo, anzi stanno per bussare alla porta. Ancora qualche giorno di pazienza e tornerà a splendere il, per la felicità deglidel meteo primaverile in piena regola. Attenzione aad aprile L’Alta Pressione bacerà l’Italia, da Nord a Sud, dispensando temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. Sì, avete letto bene, avremo tepori tardo primaverili. Ci si potrà scoprire un pochino, senz’altro, ma, saremo ad aprile non a giugno. Le sorprese, positive o negative dipende dai punti di vista, sono sempre dietro l’angolo. Sorprese intese come improvvisi peggioramento del, perché siamo pur sempre in Primavera e perché l’Oceano Atlantico si riaffaccerà in Europa. Non solo, stiamo procedendo spediti verso la ...

