Windows 10X | build a breve?

(Di sabato 20 marzo 2021) Sembrava tutto pronto per il lancio eppure10X si fà attendere. Il lancio del nuovo sistema operativo di Microsoft, secondo quanto ipotizzato dal sitoCentral, slitterà alla parte finale dell’anno, ma labeta potrebbe arrivare a brevissimo. Per chi non lo conoscesse,10X è stato originariamente progettato per dispositivi a doppio schermo, come Surface Neo, Lenovo ThinkPad X1 Fold e prototipi Intel. Nel 2020, Microsoft ha affermato che i piani sono cambiati e il sistema operativo debutterà anche su dispositivi a schermo singolo. Lo si può intendere come la risposta di Microsoft a ChromeOS di Google. Un sistema operativo che nelle intenzioni dell’azienda americana dev’essere veloce, snello, facile da usare e sicuro, da destinare a PC a basso costo in ambito educational. Il ...