Valdano | “L’Atalanta è definita una squadra d’autore | ma è sparita di fronte alle giocate di Modric»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 20 marzo 2021) Sul Paìs Jorgeha espresso il suo tradizionale commento settimanale. Stavolta un capoverso ha riguardato anchee la sfida al Real Madrid. Così ha scritto“una”. È vero, Gasperini ha costruito unaorganizzata, intensa e ambiziosa, che nasconde i limiti tecnici dei suoi giocatori. Ma se unaparla attraverso il pallone, va detto che gli argomenti di Kroos esono stati perfetti per disinnescare un avversario atteso con fin troppo rispetto. Ha ricordato l’accelerazione dial 30esimo minuto, il pallone servito come da una mano su un vassoio d’argento a Benzema per l’1-0. Da quel momento in poi, Kroos e ...