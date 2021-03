Vaccini | Figliuolo | “Johnson&Johnson arriverà dalla terza settimana di aprile” Ue | “Stop a export AstraZeneca se non rispetta contratti”

(Di sabato 20 marzo 2021) Le vaccinazione con le dosi disono ripartite in quasi tutta Italia e la percentuale di disdette è stata molto vicina a quella “fisiologica“, cioè a quella che si registrava anche prima del blocco del siero inglese: tra il 5 e il 10% dei prenotati ha dato forfait. “In alcune Regioni l’annullamento delle prenotazioni è stato del 20%, in altre del 10% e in altre ancora non c’è stato. Quindi il differenziale è praticamente zero“, ha spiegato il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco, parlandoCecchignola a Roma, dove insieme al capo della protezione civile, Fabrizio Curcio ha ricevuto la prima dose di. “Abbiamo avuto una battuta d’arresto con la sospensione diper 4 giorni ma già da ieri stiamo recuperando – ha aggiunto ...

