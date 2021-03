Vaccinazione Covid, verso il coinvolgimento del 118 per immunizzare a domicilio i fragili e non autosufficienti (Di sabato 20 marzo 2021) Mentre proseguono gli sforzi per velocizzare la campagna vaccinale e ottenere le dosi previste dai contratti l’ufficio di Gabinetto del Commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha scritto al presidente della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli, rispondendo alla proposta di vaccinare a domicilio i fragili e le persone non autosufficienti con l’uso di automediche, con medici e infermieri 24 ore al giorno e anche durante i festivi. Nella lettera viene spiegato che “c’è l’obiettivo di realizzare un fronte d’arresto alla diffusione del virus concentrandosi su grandi hub per garantire la somministrazione di ingenti quantità di vaccini e dall’altro si rende necessario sostenere anche uno sforzo più capillare di penetrazione sul territorio”. E ancora: “In tale ambito, la proposta del 118 sarà presa in considerazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Mentre proseguono gli sforzi per velocizzare la campagna vaccinale e ottenere le dosi previste dai contratti l’ufficio di Gabinetto del Commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha scritto al presidente della Società italiana sistema 118, Mario Balzanelli, rispondendo alla proposta di vaccinare ae le persone noncon l’uso di automediche, con medici e infermieri 24 ore al giorno e anche durante i festivi. Nella lettera viene spiegato che “c’è l’obiettivo di realizzare un fronte d’arresto alla diffusione del virus concentrandosi su grandi hub per garantire la somministrazione di ingenti quantità di vaccini e dall’altro si rende necessario sostenere anche uno sforzo più capillare di penetrazione sul territorio”. E ancora: “In tale ambito, la proposta del 118 sarà presa in considerazione ...

fattoquotidiano : Covid, a Viggiù crollo dei casi dopo la vaccinazione di massa. La sindaca: “Ora abbiamo 10 casi con sintomi lievi” - fattoquotidiano : Vaccinazione Covid, verso il coinvolgimento del 118 per immunizzare a domicilio i fragili e non autosufficienti - SkyTG24 : Covid Roma, parte oggi la vaccinazione 'fragili' alla Cecchignola - avvvitalemario : RT @fattoquotidiano: Vaccinazione Covid, verso il coinvolgimento del 118 per immunizzare a domicilio i fragili e non autosufficienti https:… - CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: Vaccinazione Covid, verso il coinvolgimento del 118 per immunizzare a domicilio i fragili e non autosufficienti https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazione Covid Covid, che cosa si può fare dopo due dosi di vaccino secondo gli americani La Repubblica Tempio Pausania, vaccinazioni verso quota mille Prosegue la campagna vaccinale nel Comune: al Teatro Tenda allestito lo spazio per le somministrazioni ad anziani e persone "fragili" ...

I "panchinari" del vaccino: on line è possibile registrarsi per le eventuali dosi residue Ma la facoltà è riservata alle categorie per ora prioritarie, alla fascia tra 71 e 80 anni non compiuti, ai conviventi di persone molto vulnerabili ...

Prosegue la campagna vaccinale nel Comune: al Teatro Tenda allestito lo spazio per le somministrazioni ad anziani e persone "fragili" ...Ma la facoltà è riservata alle categorie per ora prioritarie, alla fascia tra 71 e 80 anni non compiuti, ai conviventi di persone molto vulnerabili ...