Tokyo 2021 | non ammessi spettatori dall’estero | ma solo locali I biglietti saranno rimborsati

(Di sabato 20 marzo 2021) La notizia era nell’aria, ma ora pare aver trovato l’ufficialità. Alle Olimpiadi dinon sarà presente il pubblico proveniente, con i Giochi in programma dal 23 luglio all’8 agosto prossimi che vedranno sugli spalti (si spera) solamente giapponesi o residenti nel paese nipponico. La decisione è presa dal comitato organizzatore, nella persona della presidente Seiko Hashimoto, ma anche dalla ministra dello Sport Tamayo Marukawa e dalla governatrice diYuriko Koike, e successivamente comunicata anche al presidente del CIO Thomas Bach e al presidente del Comitato paralimpico Andrew Parsons. Pesa, ovviamente, l’emergenza sanitaria globale, soprattutto per quanto riguarda il possibile ingresso di varianti in Giappone, garantendo la sicurezza di atleti e pubblico, con tutti i ...

Risvolti economici approfondimento Olimpiadi, bufera su presidente del comitato per frasi sessiste Ad oggi gli organizzatori hanno venduto 4.450.000 biglietti tramite la lotteria interna e ...La notizia era nell'aria, ma ora pare aver trovato l'ufficialità. Alle Olimpiadi di Tokyo 2021 non sarà presente il pubblico proveniente dall'estero, con i Giochi in programma dal 23 luglio all'8 agos ...La notizia era nell'aria, ma ora pare aver trovato l'ufficialità. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non ci sarà pubblico proveniente dall'estero, con i Giochi in programma dal dal 23 luglio all'8 agosto pr ...