Stuyven sorprende tutti | sua la 112ª edizione della Classicissima

(Di sabato 20 marzo 2021) E' questo il fascinoMilano - Sanremo. Nel giornoprima delle sette vittorie (record) di Eddy Merckx, nel 1966, quando il belga sorpresee si presentò al mondo in via Roma, ecco un ...

L'allungo dia 2,5 km dall'arrivo, nell'ultimo rettilineo in discesa del Poggio poco prima del ritorno sull'Aurelia. Lo riprende il danese Andersen, poi riparte ai 300 metri in volata mentre ...Ma chidavvero è Caleb Ewan (Lotto - Soudal), che ha rinvigorito i fasti di quando era ... L'attacco dinel caos finale Si arriva in fondo alla discesa del Poggio con una dozzina di ...della Milano-Sanremo. Il corridore della Trek Segafredo ha anticipato sul traguardo di via Roma Caleb Ewan, Wout Van Aert, Peter Sagan, Mathieu Van Dee Poel. Il belga, che compirà 29 anni il prossimo ...SANREMO – Jasper Stuyven è il vincitore della 112esima edizione della Classicissima di Primavera. Foto: pagina Facebook Giro d’Italia “Ho azzardato un all-in, così ho vint ...