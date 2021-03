Snowboard | Anna Gasser e Marcus Kleveland vincono i Mondiali di slopestyle

Leggi su oasport

(Di sabato 20 marzo 2021) Ad Aspen (USA) si sono disputati idi. L’austriacaha trionfato nella prova femminile con 81.90 punti. Dominio totale della 29enne, la cui ultima vittoria in Coppa del Mondo risale a quattro anni fa (in questa specialità, nel Big Air si impone per l’ultima occasione il 24 novembre 2018 a Pechino). La Campionessa Olimpica del Big Air ha sonoramente sconfitto la statunitense Hailey Langland (72.30) e la finlandese Enni Rukajarvi (71.91), che vinse il titolo mondiale dieci anni fa. Al maschile, invece, festeggia il norvegese. Il 21enne si è imposto con 87.58 punti e torna sul gradino più alto del podio a tre anni di distanza dall’ultima volta. Oggi non c’è stato nulla da fare per lo statunitense Redmond Gerard ...