Serie A. Lo Spezia piega il Cagliari 2-1 e fa un balzo verso la salvezza (Di sabato 20 marzo 2021) Succede tutto nella ripresa. Apre Piccoli, all'80' raddoppia Maggiora. I sardi animano il finale: segna Pereiro, Zoet protagonista con il salvataggio su Nandez, Il Var cancella il pari di Joao Pedro negli ultimi secondi (fuorigioco) Leggi su rainews (Di sabato 20 marzo 2021) Succede tutto nella ripresa. Apre Piccoli, all'80' raddoppia Maggiora. I sardi animano il finale: segna Pereiro, Zoet protagonista con il salvataggio su Nandez, Il Var cancella il pari di Joao Pedro negli ultimi secondi (fuorigioco)

Advertising

TuttoMercatoWeb : Spezia, balzo salvezza. Ma Italiano non si accontenta: 'Pochi 29 punti, le altre corrono' - DeportesLN : Serie A de Italia: Spezia venció por 2-1 a Cagliari como local - LANACION : Serie A de Italia: Spezia venció por 2-1 a Cagliari como local - UgoBaroni : RT @SkySport: Spezia, Ricci e la convocazione in Nazionale: 'Non ci credevo, stanotte non ci ho dormito' - MichielZoet : RT @KeySportsNL: Spezia-Cagliari, le pagelle: Zoet da 8, parate fantascientifiche. Joao Pedro è il trascinatore: 6,5 -