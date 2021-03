Advertising

TV7Benevento : **Sci: Liensberger vince slalom finali e Vlhova trionfa in Coppa del Mondo**... - OA_Sport : #Sci alpino, #Liensberger e #Vlhova: festa per due! All’austriaca la Coppa del Mondo di slalom, alla slovacca la ge… - sportface2016 : #SciAlpino, Katharina #Liensberger vince lo #slalom femminile a #Lenzerheide: risultati e classifica finale - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci #Slalom donne #Lenzerheide: Petra #Vlhova vince la #CoppadelMondo. #Liensberger vince la gara e… - RSIsport : ?????? Terzo posto nello slalom delle finali per Michelle Gisin. Katharina Liensberger vince gara e coppetta di specia… -

Ultime Notizie dalla rete : **Sci Liensberger

Katharinatrionfa nello slalom di Lenzerheide, in Svizzera, valevole per le finali di Coppa del Mondo dialpino femminile 2020 - 2021 . L'austriaca si prende il successo con il tempo di 1'49"77 ...dunque ha nel mirino un doppio obiettivo: la vittoria dello slalom femminile di ...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai Sport +...Dopo una stagione intensa, lunghissima e sofferta, Petra Vlhova finalmente ce l’ha fatta. La slovacca ha potuto alzare al cielo la Sfera di Cristallo 2020-2021, la prima della sua carriera, scrivendo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.17: per oggi è tutto, appuntamento a domani per la giornata conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino. Buona giornata! 14.15: Questa la classifica di ...