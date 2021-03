Rapina studente e minaccia Carabinieri con coccio di vetro Arrestato nigeriano

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 20 marzo 2021) Idella Stazione Roma San Pietro, nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hannoun cittadinodi 22 anni, subito dopo averto unoin strada. In viale degli Ammiragli, all’altezza dell’incrocio con via Cipro, il 22enne si è avvicinato alla vittima, un 28enne originario dell’India, e gli ha rubato il portafoglio con all’interno denaro contante e documenti. Losi è accorto subito del furto ed ha cercato di bloccare il ladro che, per divincolarsi dalla sua presa, lo ha aggredito e lo ha scaraventato su di un’autovettura. I, in transito in quel momento, sono intervenuti, ma iltore con lo scopo di sottrarsi all’arresto, ha ...