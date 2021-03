Primavera da oggi 20 marzo | gli astrofili modificano l’equinozio

(Di sabato 20 marzo 2021) E', 20, il primo giorno di. Non il canonico 21, data sempre conosciuta dell'equinozio. Il 20, secondo l'UnioneItaliani (UAI) segna l'ingresso ufficiale dellacon l'equinozio, che quest'anno, avvenuto alle 10,37 italiane. La data resterà quella del 20, e non del canonico 21, per molti anni. Fino al 2044, quando cadrà addirittura il 19L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

meb : Oggi all’#AssembleaIV, @matteorenzi lancia la campagna “La #Primavera delle idee”. Un confronto partecipato su temi… - FrancescoBonif1 : Italia Viva è la casa dei riformisti. Non ci candideremo con i populisti. Questo è il nostro posizionamento politic… - SkyTG24 : Equinozio di primavera, quest'anno cade il 20 marzo: comincia oggi la nuova stagione - kalkua1 : RT @SkyTG24: Cade oggi l’equinozio, il giorno che inaugura la nuova stagione. Nel nostro emisfero boreale segna la fine dell’inverno e l’in… - comedian72 : RT @PButtafuoco: Giusto oggi – precisamente dalle 10;57 e 28 secondi ora italiana – è Nowruz, ovvero la vittoria della primavera sull’inver… -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera oggi

Anche, sabato 20 marzo 2021 , scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, ... Equinozio di, stagione 2021/ Frasi e poesie per questa giornata unica BOLLETTINO ...... dunque naturalmente abbiamo oltrepassato la metà del percorso della Classicissima di, la ... Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisorepomeriggio, ricordiamo anche la ...Oggi 20 marzo è il giorno dell'equinozio di primavera, il momento in cui i raggi del sole giungono perpendicolarmente all'equatore e si può ammirare la linea che separa il giorno dalla notte passare ...Meteo da brividi. Maltempo al Sud accompagnato da tanta neve a bassissima quota. Freddo ancora per diversi giorni.