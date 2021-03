Nuovi problemi causati incendio OVH, digital-forum nuovamente offline (Di sabato 20 marzo 2021) UPDATE by Simone Rossi (20.03.2021 delle 23:30 ) Ercolino scrive:Comunicato OVH del 20/03/2021 ore 20SBG-1- Situation : Datacentre switched off and secured.- Network restart : Switched off as a precaution- Server restart : Replacement of infrastructure in other datacentres: Gravelines (GRA), Roubaix (RBX) and Strasbourg (SBG4).







-SBG-2- Situation : Building out of use. Structural expertise carried out. Site secured- Server restart : Infrastructure replacement in other data centres Gravelines (GRA), Roubaix (RBX), London (LON), Warsaw (WAW),Frankfurt (FRA)







