NBA, infortunio per LeBron James: problema alla caviglia destra (Di sabato 20 marzo 2021) infortunio per LeBron James, che nel corso del match tra Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks ha riportato quella che è subito apparsa come una distorsione alla caviglia destra. Uno scontro con Solomon Hill ha causato la torsione della caviglia, con l’immediato grido di dolore nel deserto dello Staples Center. James è riuscito anche a rientrare in campo, mettendo anche a segno una tripla, ma subito dopo ha dovuto lasciare il campo zoppicando in maniera vistosa. C’è chiaramente preoccupazione adesso tra gli appassionati e i tifosi dei Lakers, gli accertamenti delle prossime ore daranno un quadro della situazione un po’ più chiaro sulle reali condizioni di LeBron. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021)per, che nel corso del match tra Los Angeles Lakers e Atlanta Hawks ha riportato quella che è subito apparsa come una distorsione. Uno scontro con Solomon Hill ha causato la torsione della, con l’immediato grido di dolore nel deserto dello Staples Center.è riuscito anche a rientrare in campo, mettendo anche a segno una tripla, ma subito dopo ha dovuto lasciare il campo zoppicando in maniera vistosa. C’è chiaramente preoccupazione adesso tra gli appassionati e i tifosi dei Lakers, gli accertamenti delle prossime ore daranno un quadro della situazione un po’ più chiaro sulle reali condizioni di. SportFace.

