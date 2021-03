Meloni ai giovani conservatori: «Noi per un’Europa di liberi popoli e nazioni sovrane» (Di sabato 20 marzo 2021) Dall’Italia all’Europa. Con lo stesso obiettivo: arginare la deriva globalista che sfocia fatalmente nella dittatura del politicamente corretto. È questo, in sintesi, il senso del videomessaggio di Giorgia Meloni al congresso dei giovani conservatori europei. Un intervento che la leader della destra ha tenuto nella veste di presidente dell’Ecr, sigla che riunisce i partiti conservatori. «Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un’alternativa reale e forte a questa sinistra globalista», ha infatti esordito davanti all’European Young Conservatives (Eyc). Per spronare i “suoi” giovani, la Meloni ha ricordato Sir Roger Scruton, il grande padre del conservatorismo contemporaneo, scomparso qualche anno fa. Videomessaggio della Meloni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Dall’Italia all’Europa. Con lo stesso obiettivo: arginare la deriva globalista che sfocia fatalmente nella dittatura del politicamente corretto. È questo, in sintesi, il senso del videomessaggio di Giorgiaal congresso deieuropei. Un intervento che la leader della destra ha tenuto nella veste di presidente dell’Ecr, sigla che riunisce i partiti. «Dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un’alternativa reale e forte a questa sinistra globalista», ha infatti esordito davanti all’European Young Conservatives (Eyc). Per spronare i “suoi”, laha ricordato Sir Roger Scruton, il grande padre delsmo contemporaneo, scomparso qualche anno fa. Videomessaggio della...

Advertising

SecolodItalia1 : Meloni ai giovani conservatori: «Noi per un’Europa di liberi popoli e nazioni sovrane» - MauroGiubileo : Chi meglio di un ex Ministro della Gioventù per dare speranza ai giovani conservatori d’Europa? Come si suol dire d… - walter63631215 : RT @EdoardoBuffoni: Giorgia Meloni nel 2008: ''Per aumentare il peso contrattuale delle giovani generazioni, bisogna allargare la base el… - pippoita88 : Ma anziché buttare soldi con reddito di cittadinanza non è meglio allungare #quota100 per favorire ingresso dei gio… - manu_etoile : RT @IlZebraapois: Nessuno si è ricordato di festeggiare i 160 anni dell'Unità d'Italia?Molti giovani volontari di ogni ceto sociale moriron… -