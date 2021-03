Meghan e Harry | come sta davvero la Regina | parla una fonte

(Di sabato 20 marzo 2021) Dopo l’intervista diMarkle eunasvelastala. Di fronte alle domande di Oprah Winfrey, i Sussex sono apparsi piuttosto duri con tutta la famiglia reale, tranne che con la Sovrana che è stata descritta sempre“gentile” e “dolce”.ha affermato più volte che sarà sempre dalla sua parte e ha smentito le voci secondo cui avrebbe organizzato la Megxit senza avvertirla. Nonostante ciò è indubbio che l’intervista della coppia, arrivata mentre il principe Filippo era in ospedale, è stato un durissimo colpo per la Royal Family. E se Carlo e William sarebbero furiosi con il secondogenito di Diana, larivela un insider, sarebbe semplicemente triste e delusa. The ...

Advertising

NicolaPorro : Cosa c’entrano i vaccini e la regina? La lotta al Covid e lo scivolone di Harry e Meghan? Per scoprirlo, leggete… - tpi : Un dettagliato dossier spiega che Meghan ed Harry avrebbero mentito su molte questioni discusse nell’intervista con… - zazoomblog : Meghan e Harry la Regina è davvero arrabbiata? Una fonte interna rivela tutto - #Meghan #Harry #Regina #davvero - sukhasiddi : RT @VanityFairIt: Secondo fonti reali, la sovrana si è «sempre preoccupata della serenità del nipote». Anche dopo il matrimonio, quando sul… - VanityFairIt : Secondo fonti reali, la sovrana si è «sempre preoccupata della serenità del nipote». Anche dopo il matrimonio, quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Harry

Il futuro di, finanziariamente parlando, si prospetta decisamente roseo.Possibile cheMarkle non sapesse cosa prova veramente la Regina Elisabetta per? L'intervista - bomba dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey continua a far impazzire i tabloid britannici. Il carico di ...Meghan e Harry, la Regina è arrabbiata con loro? Una fonte interna ha raccontato il reale stato d'animo della Sovrana.L’ex moglie, mandante dell’omicidio: «Quando conobbi Maurizio non mi piacque, aveva lo sguardo di un pesce lesso e capelli che non si potevano vedere» ...