Luke Evans e i suoi addominali: "8 mesi di duro lavoro ma ce l'ho fatta!" (FOTO) (Di sabato 20 marzo 2021) Luke Evans ha recentemente mostrato i suoi addominali in due incredibili FOTO a confronto che lo ritraggono prima e dopo otto mesi di allenamento. Luke Evans ha recentemente postato su Instagram due FOTO a confronto che mostrano la sua incredibile trasformazione fisica avvenuta nel corso degli ultimi otto mesi. L'attore ha condiviso con i fan due scatti dei suoi addominali e della sua forma fisica dopo aver deciso di fare un tentativo con un nuovo regime di fitness. La sua trasformazione è avvenuta nell'arco di otto mesi, dallo scorso giugno alla fine di febbraio di quest'anno. Secondo alcune fonti l'attore avrebbe deciso di seguire un nuovo programma di allenamento ...

