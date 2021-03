La figlia di Erdogan non è meglio del padre | ' Giusto ritirarsi dalla convenzione di Istanbul'

(Di sabato 20 marzo 2021) A volte le figlie sonodei padri. Altre volte no. "Ladiè stata un'importante iniziativa per combattere la violenza contro le donne. Al punto in cui siamo arrivati, ha ...

Lo ha scritto in una nota l'associazione di donne islamica Kadem, la cui vicepresidente è Sumeyyedel capo dello stato Recep Tayyip. Lo scorso anno, durante le polemiche sull'...Lo dichiara in una nota l'associazione di donne islamica Kadem, la cui vicepresidente è Sumeyyedel capo dello stato Recep Tayyip. Lo scorso anno, durante le polemiche sull'...L'associazione di donne islamica Kadem, la cui vicepresidente è Sumeyye Erdogan, era favorevole ma ora ha cambiato posizione. I motivi non sono nobili ...La Turchia si ritira dalla Convenzione di Istanbul, un trattato firmato da 34 paesi europei per combattere la violenza contro le donne.