PisaNews : Incendi, dal 20 al 31 marzo divieto assoluto di abbruciamenti - - Miti_Vigliero : RT @riviera24: Imperia, 132 ettari di vegetazione divorati dagli incendi: tutti i roghi sono dolosi - Indagini coperte dal massimo riserbo… - riviera24 : Imperia, 132 ettari di vegetazione divorati dagli incendi: tutti i roghi sono dolosi - Indagini coperte dal massimo… - arezzoweb : Incendi, dal 20 al 31 marzo divieto assoluto di abbruciamenti - metfirenze : Incendi, dal 20 al 31 marzo divieto assoluto di abbruciamenti -

...su tutto il territorio regionale in considerazione dell'attuale rischio di sviluppo diboschivi legato alle condizioni climatiche. Nei prossimi giorni le previsioni meteo elaborate...... in modo da aumentare anche la prevenzione dai rischi idrogeologici, daglie da organismi ... mentre nel 2019 è nata quella monregalese, con sede a Niella Tanaro, guidatapresidente Vittorio ...Più vasto il secondo incendio, tanto da richiedere l'intervento nel comune di Barzanò di un'autompa serbatoio e un'autobotte dal distaccamento di Merate e un fuoristrada boschivo dal comando di Lecco.Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, per cause in corso di accertamento, è intervenuta nel Comune di Bolano in località Ceparana per l'incendio di un'auto.