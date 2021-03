Il Vaticano non benedice le coppie gay, l’affondo della Bertè: “Continuate a benedire la morte” (Di sabato 20 marzo 2021) La decisione del Vaticano di non impartire la benedizione alle coppie omosessuali ha scatenato un forte dibattito sui social. Anche alcuni personaggi famosi sono intervenuti per dire la loro. Tra questi non poteva mancare Loredana Bertè, che non ha usato giri di parole per commentare la decisione della Chiesa. Il Vaticano sostiene infatti che non si possono benedire le coppie gay in quanto sarebbe come “benedire il peccato”. La replica della Bertè, molto forte, è caratterizzata da una foto pubblicata sui suoi canali social dove viene immortalato un prete intento a benedire dei fucili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 20 marzo 2021) La decisione deldi non impartire la benedizione alleomosessuali ha scatenato un forte dibattito sui social. Anche alcuni personaggi famosi sono intervenuti per dire la loro. Tra questi non poteva mancare Loredana, che non ha usato giri di parole per commentare la decisioneChiesa. Ilsostiene infatti che non si possonolegay in quanto sarebbe come “il peccato”. La replica, molto forte, è caratterizzata da una foto pubblicata sui suoi canali social dove viene immortalato un prete intento adei fucili. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ...

