Il Multiplex è del Comune "Addio a queste macerie"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Multiplex del

Il Giorno

A questi si andranno ad aggiungere 1 milione 578mila euro stimati dalla perizia realizzata dall'ente per la demolizionee lo smaltimento delle macerie. L'operazione per risolvere il ...... il prezzo finale di acquisto sarà di 900 mila euro, a cui devono essere tuttavia sommati anche 1 milione 578 mila euro, stimati dalla perizia realizzata dall'ente, per la demolizionee ...Il multisala abbandonato è stato acquistato all’asta dall’amministrazione. La sindaca Fiorito: ora l’area diventerà un parco fruibile da tutti i cittadini ...Il Comune di Muggiò all’asta ha acquisito l’ex multisala Magic Movie Park. Inizia il percorso per l’abbattimento e la riqualificazione dell’area abbandonata. Il Comune di Muggiò è il nuovo proprietari ...