F1, qualifiche Gp Bahrain 2021: orari e come seguirle in diretta tv (Di sabato 20 marzo 2021) Chi farà la prima pole position dell’anno? Chi scatterà dalla prima fila? Per saperlo bisognerà aspettare poco, pochissimo. Sabato 27 marzo è il giorno in cui verrà decisa la prima griglia di partenza del Mondiale 2021 di Formula 1. In Bahrain, sul circuito di Sakhir, tutti in pista alle ore 13:00, orario italiano, per la terza ed ultima sessione di prove libere per cercare di arrivare con l’assetto giusto in vista delle qualifiche che scatteranno alle ore 16:00. La diretta è affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire la diretta testuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo sabato dell’anno. orari E PROGRAMMA DELLE PROVE LIBERE DI VENERDI 26 MARZO A CHE ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Chi farà la prima pole position dell’anno? Chi scatterà dalla prima fila? Per saperlo bisognerà aspettare poco, pochissimo. Sabato 27 marzo è il giorno in cui verrà decisa la prima griglia di partenza del Mondialedi Formula 1. In, sul circuito di Sakhir, tutti in pista alle ore 13:00,o italiano, per la terza ed ultima sessione di prove libere per cercare di arrivare con l’assetto giusto in vista delleche scatteranno alle ore 16:00. Laè affidata a Sky Sport Formula Uno mentre su Sportface.it potrete seguire latestuale, i risultati, le classifiche, gli approfondimenti, le parole dei protagonisti per non perdervi davvero nulla di questo primo sabato dell’anno.E PROGRAMMA DELLE PROVE LIBERE DI VENERDI 26 MARZO A CHE ...

