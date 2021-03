'Ecco come si muoverà il virus' L'algoritmo prevede i contagi (Di domenica 21 marzo 2021) Ignazio Riccio Tra le aree maggiormente a rischio c’è la Campania. Le altre sette per cui si annuncia un peggioramento sono: Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte Per otto regioni italiane il mese di aprile potrebbe rivelarsi nefasto per quanto riguarda i contagi. Secondo un algoritmo elaborato dallo statistico dell’Istat Livio Fenga si prevede un netto aumento di positivi al Coronavirus in diverse zone d’Italia. Una notizia che preoccupa le istituzioni e i cittadini, già sotto pressione per il proseguimento della difficile campagna vaccinale. È lo stesso Fenga, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, a spiegare come funziona il suo algoritmo. “Si tratta – dice lo statistico – di un modello basato sulla combinazione ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 marzo 2021) Ignazio Riccio Tra le aree maggiormente a rischio c’è la Campania. Le altre sette per cui si annuncia un peggioramento sono: Calabria, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte Per otto regioni italiane il mese di aprile potrebbe rivelarsi nefasto per quanto riguarda i. Secondo unelaborato dallo statistico dell’Istat Livio Fenga siun netto aumento di positivi al Coronain diverse zone d’Italia. Una notizia che preoccupa le istituzioni e i cittadini, già sotto pressione per il proseguimento della difficile campagna vaccinale. È lo stesso Fenga, in un’intervista al quotidiano Il Messaggero, a spiegarefunziona il suo. “Si tratta – dice lo statistico – di un modello basato sulla combinazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Decreto Sostegni: ecco tutte le misure categoria per categoria Le aziende non verranno più considerate in base al loro codice ATECO, come nei 'Decreti Ristori', ma in base alla perdita di fatturato. La soglia massima di fatturato per ottenere gli indennizzi è ...

Ganna, nella Milano - Sanremo sacrificato dalla Ineos: ecco perché non è uno scandalo Per battere Van Aert bisogna fare come Ewan : tenere la sua ruota in salita senza ingolfarsi i polpacci. Non abbiamo nemmeno un o Stuyven che trova la vittoria della vita rischiando l'asfissia sull'...

Reti Wi-Fi, casalinghe a rischio “wardriving”? Ecco come proteggerle Il Sole 24 ORE Fiorentina-Milan, formazioni e dove vederla. Ibra titolare, Tonali vince il ballottaggio I rossoneri hanno bisogno di una svolta: i numeri impietosi, 2 vittorie nelle ultime 10 gare. Lo svedese deve prendersi a sulle spalle il Diavolo. La squadra di Prandelli punta su Vlahovic e Ribery ...

Ronaldo Real Madrid: ecco come stanno le cose. La rivelazione Le ultime. Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione sul futuro di Cristiano Ronaldo, accostato negli ultimi giorni al Real Madrid in caso di separazio ...

