Dopo la bimba partorita per strada, Scandella: “Bisogna riaprire il punto nascite di Piario” (Di sabato 20 marzo 2021) Il consigliere regionale del PD Jacopo Scandella torna a chiedere la riapertura del punto nascite dell’ospedale M.O.A Locatelli di Piario e lo fa con una mozione all’assessore alla salute Letizia Moratti depositata il 17 marzo, due giorni prima della vicenda di una donna che, partita all’alba da Ardesio, in alta Valle Seriana, ha dato alla luce sua figlia in un parcheggio di Nembro, perché non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. “Per fortuna è andato tutto bene – dichiara Scandella – ma la scelta della Giunta Fontana di chiudere il punto nascita di Piario si conferma sbagliata ogni volta che si mette a rischio la salute e il benessere di una donna e della sua famiglia. Piario serviva 44 comuni montani per una popolazione di 109mila abitanti, che ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Il consigliere regionale del PD Jacopotorna a chiedere la riapertura deldell’ospedale M.O.A Locatelli die lo fa con una mozione all’assessore alla salute Letizia Moratti depositata il 17 marzo, due giorni prima della vicenda di una donna che, partita all’alba da Ardesio, in alta Valle Seriana, ha dato alla luce sua figlia in un parcheggio di Nembro, perché non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. “Per fortuna è andato tutto bene – dichiara– ma la scelta della Giunta Fontana di chiudere ilnascita disi conferma sbagliata ogni volta che si mette a rischio la salute e il benessere di una donna e della sua famiglia.serviva 44 comuni montani per una popolazione di 109mila abitanti, che ...

R_Leuco : Orgogliosa dei miei sei-settenni che dopo l'attività sul quaderno si cimentano con gli strumenti di #GeoGebra, la b… - annaros70527446 : RT @massimo4951: Bimba era caduta ora è al sicuro 3 mesi futura taglia media si trova in provincia di Siracusa ma per buona adozione arri… - GabriellaBargh1 : RT @massimo4951: Bimba era caduta ora è al sicuro 3 mesi futura taglia media si trova in provincia di Siracusa ma per buona adozione arri… - PatriziaOrlan11 : RT @massimo4951: Bimba era caduta ora è al sicuro 3 mesi futura taglia media si trova in provincia di Siracusa ma per buona adozione arri… - thelondonboys47 : RT @massimo4951: Bimba era caduta ora è al sicuro 3 mesi futura taglia media si trova in provincia di Siracusa ma per buona adozione arri… -