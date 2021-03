Decreto Sostegno 2021, Piparo: “Tanti soldi ma la mira è sbagliata” (Di sabato 20 marzo 2021) “Sicuramente i soldi stanziati sono Tanti nel loro totale, ma ho più di un dubbio sulla mira che hanno preso… Speravo in un’attenzione maggiore sulle imprese che hanno sviluppato numeri, mentre si continua a sbagliare con questa storia dei limiti di fatturato. E poi, il teatro continua a essere la ‘cenerentola’ dello spettacolo, rispetto al cinema che la fa da padrone e alla musica leggera”. E’ quanto lamenta Massimo Romeo Piparo, direttore artistico del Sistina e presidente dell’Atp, l’Associazione italiana dei teatri privati, intervistato dalla AdnKronos sul Decreto Sostegni approvato dal governo Draghi e illustrato ieri dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Lo sto studiando attentamente e sto valutandolo nel suo complesso, ma ancora mi sfugge la ‘ratio’ con il quale è stato confezionato. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) “Sicuramente istanziati sononel loro totale, ma ho più di un dubbio sullache hanno preso… Speravo in un’attenzione maggiore sulle imprese che hanno sviluppato numeri, mentre si continua a sbagliare con questa storia dei limiti di fatturato. E poi, il teatro continua a essere la ‘cenerentola’ dello spettacolo, rispetto al cinema che la fa da padrone e alla musica leggera”. E’ quanto lamenta Massimo Romeo, direttore artistico del Sistina e presidente dell’Atp, l’Associazione italiana dei teatri privati, intervistato dalla AdnKronos sulSostegni approvato dal governo Draghi e illustrato ieri dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Lo sto studiando attentamente e sto valutandolo nel suo complesso, ma ancora mi sfugge la ‘ratio’ con il quale è stato confezionato. ...

