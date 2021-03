Daydreamer, anticipazioni 22-27 marzo: Can entra in società con Sanem (Di sabato 20 marzo 2021) Tornano le anticipazioni settimanali di Daydreamer e relative a ciò che andrà in onda da lunedì 22 a sabato 27 marzo. La serie con protagonista Can Yaman, dalla prossima settimana, torna ad andare in onda anche il sabato pomeriggio. Mentre dal lunedì al venerdì resta confermato l’orario delle 16:40, il sabato Daydreamer verrà trasmessa alle 15:30 e sino alle 16:00 circa, per lasciare poi spazio a Verissimo. Daydreamer, spoiler al 27 marzo: Sanem distrutta dopo la denuncia di Cemal Cosa succederà nei prossimi episodi di Daydreamer-Le Ali del sogno? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Ceycey, Deren, Muzzafer e Deniz verranno portati in commissariato. Sarà Bulut a farli liberare, presentandosi come il loro avvocato. Tornati alla tenuta, Can e ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 20 marzo 2021) Tornano lesettimanali die relative a ciò che andrà in onda da lunedì 22 a sabato 27. La serie con protagonista Can Yaman, dalla prossima settimana, torna ad andare in onda anche il sabato pomeriggio. Mentre dal lunedì al venerdì resta confermato l’orario delle 16:40, il sabatoverrà trasmessa alle 15:30 e sino alle 16:00 circa, per lasciare poi spazio a Verissimo., spoiler al 27distrutta dopo la denuncia di Cemal Cosa succederà nei prossimi episodi di-Le Ali del sogno? Le vicende riprenderanno dal momento in cui Ceycey, Deren, Muzzafer e Deniz verranno portati in commissariato. Sarà Bulut a farli liberare, presentandosi come il loro avvocato. Tornati alla tenuta, Can e ...

