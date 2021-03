Covid, Toscana metà rossa: nuova ordinanza di Giani. L’elenco dei comuni (Di sabato 20 marzo 2021) FIRENZE – In Toscana, alle zone rosse già esistenti, nelle province di Arezzo, Prato e Pistoia, e confermate anche questa settimana si aggiungono la Versilia, il Valdarno inferiore e l’Empolese Valdelsa ed il grossetano. Il presidente Eugenio Giani le ha annunciate oggi, 20 marzo, dopo aver firmato le ordinanze, nel corso di una conferenza stampa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 20 marzo 2021) FIRENZE – In, alle zone rosse già esistenti, nelle province di Arezzo, Prato e Pistoia, e confermate anche questa settimana si aggiungono la Versilia, il Valdarno inferiore e l’Empolese Valdelsa ed il grossetano. Il presidente Eugeniole ha annunciate oggi, 20 marzo, dopo aver firmato le ordinanze, nel corso di una conferenza stampa L'articolo proviene da Firenze Post.

