Chi è Tancredi Cantù Rajnoldi Amici 20? Età, Genitori e Instagram (Di sabato 20 marzo 2021) Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi è un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di Amici 20 vincendo la sfida con Evandro. Tancredi ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Las Vegas è in vetta alle classifiche delle radio. Tancredi è uno dei cantanti che accedono al serale di Amici in onda dal 20 marzo 2021. Chi è Tancredi? Nome: Tancredi Cantù Rajnoldi Nome d’Arte: Tancredi Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Non ha ... Leggi su chiecosa (Di sabato 20 marzo 2021), all’anagrafeè un cantante e cantautore rap originario di Milano di 19 anni, entra nella scuola di20 vincendo la sfida con Evandro.ha già pubblicato diversi singoli tra cui Alba e Bella. Il suo singolo Las Vegas è in vetta alle classifiche delle radio.è uno dei cantanti che accedono al serale diin onda dal 20 marzo 2021. Chi è? Nome:Nome d’Arte:Data di nascita: 2001 Età: 19 anni Segno zodiacale: non disponibile Professione: Aspirante Cantante e Cantautore Luogo di nascita: Milano Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Non ha ...

Advertising

BufaliniSusy : RT @zerowidee: è arrivato il momento per aka e tancredi di far capire a sangio chi cazzo comanda la categoria canto in questo serale - cchvrloottee : RT @scintilIe: Tancredi tu non devi avere paura di niente hai capito sei il fottuto king devi fare vedere a tutti chi sei #amici20 - xlawley02 : RT @stracxciatella: Tancredi ocio che se per colpa tua uscirà uno forte ti fucilo stessa cosa per chi proverà a far uscire uno tra Tancredi… - sonounafatinaaa : RT @zerowidee: è arrivato il momento per aka e tancredi di far capire a sangio chi cazzo comanda la categoria canto in questo serale - justinsacute : sono l'unica a chi non piace Tancredi #amici20 -