Wta Monterrey 2021 | programma e ordine di gioco quarti venerdì 19 marzo

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ile l’didel torneo Wta diper quanto riguarda idi finale in19. Ecco dunque le quattro sfide che si giocheranno sul cemento messicano nella tarda serata e nottata italiana, con l’indicazione degli orari nostrani. Quattro incontri che andranno poi a decretare quali saranno le semifinaliste. ESTADIO ore 20 (8) Li vs (3) Zheng a seguire Fernandez vs Kuzmova non prima delle ore 01 della notte italiana (Q) Golubic vs (Q) Kalinskaya a seguire Schmiedlova vs (7) Sorribes Tormo SportFace.

Viktorija Golubic (102) disputer i quarti del torneo di. Ha battuto agli ottavi la statunitense Lauren Davis (79) per 6 - 3 6 - 1 in soli 69'. Uscita dalle qualificazioni in questo appuntamento messicano, ...TENNIS - S'infrange agli ottavi di finale il sogno di Jasmine Paolini di approdare tra li migliori otto del Torneodi. La 25 enne tennista lucchese è stata infatti battuta in tre set (6 - 2; 2 - 6; 6 - 2) dalla slovacca Anna Karolina Schmiedlova. Dopo aver vinto facilmente il primo set Jasmine ha ...MONTERREY (MESSICO) (ITALPRESS) - Anna Kalinskaya e Viktorija Golubic ai quarti di finale dell'"Abierto GNP Seguros", torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si sta disputando su ...MONTERREY - Due set facili e Viktorija Golubic ha guadagnato il pass per i quarti di finale del torneo di Monterrey. In Messico la 28enne zurighese (Wta 102) non ha lasciato scampo alla statunitense L ...