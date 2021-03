WhatsApp ed Instagram down. Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ delirio per il momentaneo malfunzionamento di WhatsApp ed Instagram. I due social sono infatti fuori funzione da circa un’ora. L’hashtag #WhatsAppdown ha scalato le vette dei top trend su Twitter. A quanto pare, nessun aggiornamento in corso, ma problemi veri e proprio per la celebre app di messaggistica istantanea. Problemi anche per l’app facebook messenger L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ delirio per il momentaneo malfunzionamento died. I due social sono infatti fuori funzione da circa un’ora. L’hashtag #ha scalato le vette dei top trend su Twitter. A quanto pare, nessun aggiornamento in corso, ma problemi veri e proprio per la celebre app di messaggistica istantanea. Problemi anche per l’app facebook messenger L'articolo proviene da Forze Armate News.

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - honeyybangtanie : RT @harrysenough: twitter sempre stabile, non solo instagram e whatsapp ma anche la mia sanità mentale dovrebbe prendere esempio - letizia_castiel : RT @blinkhbdl: quanto li capisco instagram e whatsapp anch'io sono in down da un anno e mezzo -