Volley | Boldrini Pd | “Lara Lugli vittima di una clamorosa ingiustizia”

La deputata del Partito Democratico ed presidente della Camera, Laura Boldrini, si mobilita per il caso di Lara Lugli, l'ex pallavolista che ha denunciato la sua squadra per non averle pagato l'ultimo mese di stipendio in quanto incinta. "Denunciamo la clamorosa ingiustizia che ha dovuto subire Lugli. Ci rendiamo conto di quale livello di discriminazione si può raggiungere? Un uomo può diventare padre e non succede niente alla sua vita sportiva. Invece se un'atleta vuole diventare madre, deve mettere una croce alla sua carriera. Ma che mondo e' questo? E' il mondo dello sport italiano in cui gli atleti professionisti possono essere soltanto uomini", le dure parole di Boldrini in un'interpellanza rivolta alla neo sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

