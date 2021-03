Via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca: “Sicuro ed efficace, nessun legame con i trombi” (Di venerdì 19 marzo 2021) Via libera dell’Ema al vaccino AstraZeneca. È arrivata l’attesa decisione dell’Ema sul vaccino anti Covid AstraZeneca dopo che alcuni paesi europei, tra cui Germania, Italia e Francia, avevano deciso di sospenderne in via cautelativa la somministrazione in seguito ad alcune segnalazioni di trombosi venosa cerebrale in connessione con la vaccinazione: “È efficace e Sicuro, non è associato al rischio di sviluppare trombi”. Il vaccino anti Covid AstraZeneca “è efficace e Sicuro, non è associato al rischio di sviluppare trombi o coaguli del sangue”. È finalmente arrivata la decisione dell’Ema, l’Agenzia europea del ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) Viaal. È arrivata l’attesa decisionesulanti Coviddopo che alcuni paesi europei, tra cui Germania, Italia e Francia, avevano deciso di sospenderne in via cautelativa la somministrazione in seguito ad alcune segnalazioni di trombosi venosa cerebrale in connessione con la vaccinazione: “È, non è associato al rischio di sviluppare”. Ilanti Covid“è, non è associato al rischio di sviluppareo coaguli del sangue”. È finalmente arrivata la decisione, l’Agenzia europea del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ad AstraZeneca - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - repubblica : ?? Coronavirus, via libera dell'Ema al vaccino Astrazeneca: e' sicuro ed efficace - VELOSPORT1960 : Domani alle 15 il Consiglio dei ministri che dovrebbe dare il via libera. Attesa per la prima conferenza stampa del… - VELOSPORT1960 : La somministrazione riparte domani in Italia dopo le news dell'Agenzia europea, che ha dato il via libera: il giudi… -