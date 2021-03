Ultime Notizie Roma del 19-03-2021 ore 19:10 (Di venerdì 19 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la revoca della sospensione di astrazione che è un grande sollievo perché dobbiamo accelerare l’ho detto il direttore generale della prevenzione del ministero Gianni retto insegue dal pronunciamento del Emma su il vaccino astrazeneca eravamo a 200.000 vaccinazioni al giorno e abbiamo avuto Purtroppo una battuta d’arresto sappiamo che dobbiamo raddoppiare questo ritmo la campagna può entrare nel vivo anche perché a metà aprile un nuovo vaccino si renderà disponibile i benefici di astrazeneca superano ampiamente i rischi dice invece il direttore generale di iPhone Nicola Magrini che spiega anche come non ci siano rischi per chi prende la pillola il vaccino è sicuro senza limiti d’età e sostanziali controindicazioni non è associato ad un aumento del rischio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la revoca della sospensione di astrazione che è un grande sollievo perché dobbiamo accelerare l’ho detto il direttore generale della prevenzione del ministero Gianni retto insegue dal pronunciamento del Emma su il vaccino astrazeneca eravamo a 200.000 vaccinazioni al giorno e abbiamo avuto Purtroppo una battuta d’arresto sappiamo che dobbiamo raddoppiare questo ritmo la campagna può entrare nel vivo anche perché a metà aprile un nuovo vaccino si renderà disponibile i benefici di astrazeneca superano ampiamente i rischi dice invece il direttore generale di iPhone Nicola Magrini che spiega anche come non ci siano rischi per chi prende la pillola il vaccino è sicuro senza limiti d’età e sostanziali controindicazioni non è associato ad un aumento del rischio ...

Advertising

Corriere : Palù: «Il virus va trattato prima, possibilmente a casa e con i farmaci di cui disponiamo» - fanpage : Medici, infermieri e operatori che hanno rifiutato il vaccino saranno allontanati - fanpage : Il premier francese si è vaccinato in diretta tv con #AstraZeneca - occhio_notizie : Sembrerebbe però arrestarsi la curva dei contagi a Somma Vesuviana: nelle ultime 48 ore sono stati registrati 16 nu… - ViViCentro : Manerbio Farfengo: sanzionati in 9 e chiuso un Bar per violazione della normativa di contrasto alla diffusione del… -