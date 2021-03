The Falcon and The Winter Soldier: eroi distrutti (Di venerdì 19 marzo 2021) E siamo solo all’ inizio. The Falcon and The Winter Soldier si presenta come un prodotto diverso, ma allo stesso tempo simile a WandaVision. Dal punto di vista stilistico si pone in linea con la produzione cinematografica targata Marvel Studios, mentre sul lato emotivo c’è qualcosa che la rende diversa, forse più sentita e dolorosa. E’ attualmente disponibile su Disney+ il primo episodio della serie che cerca di introdurci alle vicende dei due protagonisti. Siamo 6 mesi dopo il Blip e Sam e Bucky cercano di reinserirsi nel mondo civile e di elaborare il proprio dolore. Il primo episodio è una preparazione a ciò che vedremo nella serie che promette molto bene sia dal punto di vista dell’azione che della qualità. L’ironia è ridotta al minimo, per cercare di raccontare un mondo che sta cercando di riprendersi. L’equilibrio mondiale è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) E siamo solo all’ inizio. Theand Thesi presenta come un prodotto diverso, ma allo stesso tempo simile a WandaVision. Dal punto di vista stilistico si pone in linea con la produzione cinematografica targata Marvel Studios, mentre sul lato emotivo c’è qualcosa che la rende diversa, forse più sentita e dolorosa. E’ attualmente disponibile su Disney+ il primo episodio della serie che cerca di introdurci alle vicende dei due protagonisti. Siamo 6 mesi dopo il Blip e Sam e Bucky cercano di reinserirsi nel mondo civile e di elaborare il proprio dolore. Il primo episodio è una preparazione a ciò che vedremo nella serie che promette molto bene sia dal punto di vista dell’azione che della qualità. L’ironia è ridotta al minimo, per cercare di raccontare un mondo che sta cercando di riprendersi. L’equilibrio mondiale è ...

Advertising

MarvelNewsIT : ? Più di un simbolo ? Guarda il final trailer della Serie Originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldie… - plowiue : io pronta ad un crossover tra the falcon and the winter soldier e wandavision, me sento male solo al pensiero… - strvangx : @n3penthes - marcoassante199 : The Falcon and The winter per ora è un grosso “ meh “ . Lontano anni luce dal Primo episodio di Wanda vision… - 221BLokiStreet : Oggi proprio una di quelle giornate di merda da dimenticare, si salva solo per The Falcon and the Winter Soldier e per i Måneskin -