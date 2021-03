Scopri come ritrovare e proteggere un dispositivo smarrito grazie a Google (Di venerdì 19 marzo 2021) Google Trova il mio dispositivo è la APP che ti consente di localizzare un dispositivo Android che hai perso e di bloccarlo finché non riesci a recuperarlo. Find My Device è già automaticamente attivo sulla maggior parte dei dispositivi Android ( ma consigliamo di verificarlo tramite il link sotto indicato ) e ti permette di ritrovare, bloccare o resettare da remoto telefoni, tablet o orologi Wear OS, e di individuare i Pixel Buds Google se non sono al loro posto. come funziona Apri l’app o cerca “Find My Device” nel browser web e accedi al tuo account Google per eseguire una delle seguenti operazioni : Trova Visualizza la posizione del tuo dispositivo su una mappa e raggiungilo utilizzando Google Maps. Riproduci audio L’audio verrà ... Leggi su analisideirischinformatici (Di venerdì 19 marzo 2021)Trova il mioè la APP che ti consente di localizzare unAndroid che hai perso e di bloccarlo finché non riesci a recuperarlo. Find My Device è già automaticamente attivo sulla maggior parte dei dispositivi Android ( ma consigliamo di verificarlo tramite il link sotto indicato ) e ti permette di, bloccare o resettare da remoto telefoni, tablet o orologi Wear OS, e di individuare i Pixel Budsse non sono al loro posto.funziona Apri l’app o cerca “Find My Device” nel browser web e accedi al tuo accountper eseguire una delle seguenti operazioni : Trova Visualizza la posizione del tuosu una mappa e raggiungilo utilizzandoMaps. Riproduci audio L’audio verrà ...

