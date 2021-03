Rt | Puglia 1 | 24 Indice di trasmissibilità corona virus

(Di venerdì 19 marzo 2021) Di Francesco Santoro:di contagio a 1,24 in(peggio hanno fatto Campania, Calabria, Friuli, Veneto, Valle d’Aosta, Piemonte e Basilicata). È quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia elaborato da ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. La situazione, particolarmente complessa, ha spinto in mattinata il presidente della Regione, Michele Emiliano, a ragionare sulla possibilità di adottare ulteriori misure convincendo innanzitutto le imprese a lasciare a casa il maggior numero di dipendenti possibile per ridurre il rischio di infezione sui luoghi di lavoro. L’Rt in Italia resta a 1.16 ma, quanto al tasso di occupazione delle terapie intensive, ben 13 regioni superano la soglia critica. «Si osserva un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la ...

... 116 sono riguardanti residenti lucani e altri cinque dellae della Campania. 1.362 il ... L'Rt è a 1,25. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 44.254 tamponi, con un tasso di ...L'è compreso in un range che spazia da 1,02 a 1,26, dunque si conferma sempre sopra l'1 in ... Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto,e la Provincia Autonoma ...La Regione Lazio potrebbe uscire dalla zona rossa e tornare in zona arancione a Pasqua mentre a 11 regioni toccherebbe festeggiare in lockdown. Fra queste Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Campania ...“La situazione peggiora per la settima settimana consecutiva, mantenere rigorose misure di mitigazione nazionali”. Non tradisce le previsioni, secondo le quali stiamo andando verso il picco massimo de ...