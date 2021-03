Roma, prima il colpo, poi la confessione: «Non abbiamo commesso nessuna rapina», ma i poliziotti non gli avevano ancora chiesto nulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Una rapina ad un supermercato, un passante che fornisce un contributo prezioso alla Polizia e un clamoroso “autogol” da parte dei rapinatori. Sono questi i particolari di quanto avvenuto ieri a Roma, in zona Portuense, intorno alle 15.00. rapina al supermercato in zona Portuense: passante prende la targa del “palo” “rapina appena consumata in un supermercato”. E’ stata questa la segnalazione della Sala Operativa della Questura di Roma divulgata agli equipaggi della Polizia di Stato dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. I poliziotti, si sono diretti immediatamente sul posto ed un passante, avendo notato uno scooter accesso con un uomo a bordo, si è reso conto di quanto stava accadendo. Quando ha visto l’autore della rapina salire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Unaad un supermercato, un passante che fornisce un contributo prezioso alla Polizia e un clamoroso “autogol” da parte deitori. Sono questi i particolari di quanto avvenuto ieri a, in zona Portuense, intorno alle 15.00.al supermercato in zona Portuense: passante prende la targa del “palo” “appena consumata in un supermercato”. E’ stata questa la segnalazione della Sala Operativa della Questura didivulgata agli equipaggi della Polizia di Stato dell’ XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset. I, si sono diretti immediatamente sul posto ed un passante, avendo notato uno scooter accesso con un uomo a bordo, si è reso conto di quanto stava accadendo. Quando ha visto l’autore dellasalire ...

