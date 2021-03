Pretelli e la fidanzata vanno a convivere: "Sono innamorato" (Di venerdì 19 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno confessato di essere pronti ad andare a convivere. Giulia Salemi e Pierpaolo pronti per la convivenza: l’annuncio su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 19 marzo 2021) Pierpaoloe Giulia Salemi hanno confessato di essere pronti ad andare a. Giulia Salemi e Pierpaolo pronti per la convivenza: l’annuncio su Notizie.it.

Advertising

LLeo2021 : RT @brookesbellarke: completamente a terra per mamma pretelli che non segue manco il figlio e la sua fidanzata ma segue eligreg - giada90712711 : RT @brookesbellarke: completamente a terra per mamma pretelli che non segue manco il figlio e la sua fidanzata ma segue eligreg - lovemygiul : RT @brookesbellarke: completamente a terra per mamma pretelli che non segue manco il figlio e la sua fidanzata ma segue eligreg - princiau10 : RT @brookesbellarke: completamente a terra per mamma pretelli che non segue manco il figlio e la sua fidanzata ma segue eligreg - crispyfede1 : RT @brookesbellarke: completamente a terra per mamma pretelli che non segue manco il figlio e la sua fidanzata ma segue eligreg -