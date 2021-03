Opel Crossland - Una settimana con la 1.2 Turbo GS Line - VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questa settimana è la crossover compatta Opel Crossland 1.2 Turbo GS Line. Con i suoi quattro metri e 21 centimetri di lunghezza, la tedesca ha dimensioni adatte alla guida in città ma al tempo stesso è sufficientemente spaziosa da ospitare, senza troppe rinunce, fino a cinque persone. Niente male anche il bagagliaio, con i suoi 410 litri dichiarati dalla Casa, ma la Crossland offre anche la comodità del divano scorrevole: un jolly che permette di concedere più spazio alle ginocchia dei passeggeri posteriori o ai bagagli a seconda delle esigenze del momento. Nel cofano, il tre cilindri Turbo eroga 130 cavalli e 230 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Non sono invece previste, nemmeno a pagamento, la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 marzo 2021) La protagonista del Diario di bordo di questaè la crossover compatta1.2GS. Con i suoi quattro metri e 21 centimetri di lunghezza, la tedesca ha dimensioni adatte alla guida in città ma al tempo stesso è sufficientemente spaziosa da ospitare, senza troppe rinunce, fino a cinque persone. Niente male anche il bagagliaio, con i suoi 410 litri dichiarati dalla Casa, ma laoffre anche la comodità del divano scorrevole: un jolly che permette di concedere più spazio alle ginocchia dei passeggeri posteriori o ai bagagli a seconda delle esigenze del momento. Nel cofano, il tre cilindrieroga 130 cavalli e 230 Nm di coppia ed è abbinato a un cambio automatico a sei rapporti. Non sono invece previste, nemmeno a pagamento, la ...

