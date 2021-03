Norvegia, Svezia e Danimarca continuano la sospensione di AstraZeneca (Di venerdì 19 marzo 2021) AstraZeneca news. Sebbene l’Agenzia Europea del Farmaco abbia sciolto ogni dubbio, stabilendo che “i benefici superano i rischi”, in Europa non tutti sono pronti a riprendere con la somministrazione delle dosi del siero AstraZeneca. Norvegia, Svezia e Danimarca infatti continueranno lo ‘stop’ imposto da AstraZeneca per valutare i casi di coaguli nel sangue sospetti. AstraZeneca, continua la sospensione “A causa dei numerosi casi in Norvegia, vogliamo revisionare accuratamente la situazione prima di arrivare a una conclusione”, ha detto il direttore della Division of Infection Control, dell’Istituto Norvegese di Salute Pubblica Geir Bukholm. “Ciò richiederà tempo, e forniremo un aggiornamento alla fine della prossima settimana”, ha ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 marzo 2021)news. Sebbene l’Agenzia Europea del Farmaco abbia sciolto ogni dubbio, stabilendo che “i benefici superano i rischi”, in Europa non tutti sono pronti a riprendere con la somministrazione delle dosi del sieroinfatti continueranno lo ‘stop’ imposto daper valutare i casi di coaguli nel sangue sospetti., continua la“A causa dei numerosi casi in, vogliamo revisionare accuratamente la situazione prima di arrivare a una conclusione”, ha detto il direttore della Division of Infection Control, dell’Istituto Norvegese di Salute Pubblica Geir Bukholm. “Ciò richiederà tempo, e forniremo un aggiornamento alla fine della prossima settimana”, ha ...

Advertising

rtl1025 : ???? Nonostante l'Ema abbia dichiarato sicuro ed efficace il vaccino #AstraZeneca, Norvegia e Svezia ritengono prema… - Agenzia_Ansa : Anche in Germania la campagna riprenderà domani, mentre la Spagna lo farà con qualche cautela in più da mercoledì p… - LPincia : RT @ultimenotizie: #Norvegia e #Svezia, nonostante le rassicurazioni dell'Ema, mantengono la sospensione del vaccino #AstraZeneca 'fino a q… - mirella2spa : RT @doluccia16: Come mai Norvegia e Svezia aspettano ancora prima di vaccinare di nuovo con AstraZeneca? E la Spagna aspetterà fino a merco… - MaryaBruno : RT @DM_Deluca: Norvegia e Svezia manteranno la sospensione di AstraZeneca, un'azienda anglo-svededese. Per dire quanto questa questione ave… -