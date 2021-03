MotoGp: Dovizioso in trattativa con Aprilia (Di venerdì 19 marzo 2021) Ha del clamoroso la notizia del possibile accordo tra Aprilia e Andrea Dovizioso. Il pilota ex Ducati è pronto per un test di 3 giorni con la RS-GP 2021 sul tracciato spagnolo di Jerez. L’impressione è che non si tratti di un semplice test ma di una vera e propria prova generale in vista di una possibile partecipazione al mondiale MotoGp 2021 in sostituzione di Lorenzo Savadori che al primo approccio con la moto di Noale non ha brillato e quindi potrebbe essere impiegato nel ruolo di collaudatore inserendo il Dovi come pilota ufficiale. Al momento però nessuna notizia trapela e ufficialmente il test è solo per avere un feed back dalla grande esperienza del pilota che ha contribuito in maniera sostanziale a far crescere la Ducati. La figura di Andrea Dovizioso, vicecampione del mondo per 3 anni consecutivi, sarebbe ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 marzo 2021) Ha del clamoroso la notizia del possibile accordo trae Andrea. Il pilota ex Ducati è pronto per un test di 3 giorni con la RS-GP 2021 sul tracciato spagnolo di Jerez. L’impressione è che non si tratti di un semplice test ma di una vera e propria prova generale in vista di una possibile partecipazione al mondiale2021 in sostituzione di Lorenzo Savadori che al primo approccio con la moto di Noale non ha brillato e quindi potrebbe essere impiegato nel ruolo di collaudatore inserendo il Dovi come pilota ufficiale. Al momento però nessuna notizia trapela e ufficialmente il test è solo per avere un feed back dalla grande esperienza del pilota che ha contribuito in maniera sostanziale a far crescere la Ducati. La figura di Andrea, vicecampione del mondo per 3 anni consecutivi, sarebbe ...

