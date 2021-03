Monopoli | il focolaio non si ferma | trovate altre 15 positività

Advertising

sportavellino : Monopoli, c'è un focolaio tra i pugliesi: 15 i positivi al Covid-19 - - NewsTuttoC : TOP NEWS ORE 13 - Cavese-Catanzaro il 24. Focolaio Covid al Monopoli - WiAnselmo : Monopoli, focolaio Covid e partita contro il #Palermo rinviata: riscontrate altre 15 positività - Mediagol : Monopoli, focolaio Covid e partita contro il #Palermo rinviata: riscontrate altre 15 positività - NewsTuttoC : Focolaio Covid in casa Monopoli: riscontrate quindici nuove positività -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli focolaio

E' stato lo stessoa lanciare una segnalazione alle autorità competenti per ilsorto nel proprio gruppo squadra. Lo ha confermato l'amministratore unico Alessandro Laricchia , che ha rilasciato una ...Rinviata ufficialmente dalla Lega la gara contro ila data da destinarsi per "la presenza di unepidemico" . Adesso per il Palermo il dubbio più grande riguarda il giorno in cui dovrà scendere in campo per affrontare i pugliesi e ...All'ultimo giro di tamponi molecolari, tra le fila del Monopoli, sono state riscontrate altri quindici casi di positività al Covid-19.Abbiamo assistito a progressi scientifici e tecnologici, ma anche a fallimenti politici: cosa abbiamo imparato per affrontare le prossime pandemie? L’opinione dello storico israeliano. Leggi ...