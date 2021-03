Milano – Studente 20enne salva bimbo di 3 anni dal soffocamento (Di venerdì 19 marzo 2021) Si trovava a casa per via della dad e in un pomeriggio si è trasformato da Studente ad eroe. Simone, 20 anni, ha salvato la vita al nipote di tre anni della vicina di casa che stava soffocando operando la manovra di Heimlich: “L’ho vista fare online diverse volte ha spiegato. Non ho perso tempo Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) Si trovava a casa per via della dad e in un pomeriggio si è trasformato daad eroe. Simone, 20, hato la vita al nipote di tredella vicina di casa che stava soffocando operando la manovra di Heimlich: “L’ho vista fare online diverse volte ha spiegato. Non ho perso tempo

Advertising

MediasetTgcom24 : Milano, bimbo di 3 anni sta soffocando: lo salva il vicino di casa, uno studente in Dad #Milano… - FontanaPres : Per fortuna c'era Simone! Lo studente dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, stava facendo l’ultima ora… - Lorena75493023 : RT @FontanaPres: Per fortuna c'era Simone! Lo studente dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, stava facendo l’ultima ora di Dad… - AviettiMario : RT @MediasetTgcom24: Milano, bimbo di 3 anni sta soffocando: lo salva il vicino di casa, uno studente in Dad #Milano - mennysa72 : Bravo Simone!! ?????????? Non sempre i social sono un male?? -