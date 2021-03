Milan | Brahim Diaz | “Meritavamo di più | siamo tristi e arrabbiati”

Advertising

SkySport : Milan, Brahim Diaz: 'Rabbia eliminazione, ma vogliamo essere competitivi fino alla fine' - MilanPress_it : Le parole del trequartista rossonero @Brahim - notizie_milan : Brahim Diaz sull’eliminazione in EL: “Meritavamo di più” - sportli26181512 : Milan, Brahim Diaz: 'Che rabbia, è il giorno della riflessione. Siamo tristi, cercheremo di vincere lo scudetto': N… - MCalcioNews : Milan, Brahim Diaz: 'Siamo arrabbiati, meritavamo di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

Sky Sport

C'è un secondo posto in campionato da difendere, ma c'è chi guarda anche allo scudetto comeDiaz . 'Siamo ile abbiamo grandi calciatori quindi saremo competitivi fino alla fine per l'...Commenta per primo Nel day - after dell'eliminazione dall'Europa League,Diaz ha parlato a Sky : 'In questo momento siamo arrabbiati e tristi, credo meritassimo di più, abbiamo fatto due grandi gare contro un'ottima squadra. Stiamo male, ma dobbiamo pensare alla ...Cambi di formazione in casa Milan, in vista della delicata trasferta con la Fiorentina. Può tornare titolare il giovane esterno.Brahim Diaz ha parlato ai microfoni di Sky Sport: queste le parole del rossonero sull'eliminazione dall'Europa League e i sogni scudetto ...