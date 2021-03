Mafia Capitale: finanziamento illecito, a processo Buzzi e Carminati (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Salvatore Buzzi, Massimo Carminati e Claudio Caldarelli per finanziamento illecito all’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Non luogo a procedere invece per l’ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi, già condannato in via definitiva a 3 anni e mezzo all’Appello bis di Mafia Capitale. I fatti si riferiscono agli anni 2013-2014 e per i tre il processo inizierà a dicembre. Secondo l’accusa, Carminati e Buzzi (quest’ultimo in qualità di amministratore della Coop 29 giugno) nel dicembre 2013 avrebbero elargito ad Alemanno, allora consigliere comunale 10mila euro in contanti senza riportarlo nel bilancio societario. Ad aprile del 2014 inoltre, Buzzi ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Salvatore, Massimoe Claudio Caldarelli perall’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Non luogo a procedere invece per l’ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi, già condannato in via definitiva a 3 anni e mezzo all’Appello bis di. I fatti si riferiscono agli anni 2013-2014 e per i tre ilinizierà a dicembre. Secondo l’accusa,(quest’ultimo in qualità di amministratore della Coop 29 giugno) nel dicembre 2013 avrebbero elargito ad Alemanno, allora consigliere comunale 10mila euro in contanti senza riportarlo nel bilancio societario. Ad aprile del 2014 inoltre,...

